Три четверти населения Армении живут за чертой бедности

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 76% населения Армении в день тратят меньше 5 долларов CША.

Как сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "168 жам", об этом говорится в отчете Всемирного банка.

"Всемирный банк считает бедными лица, которые тратят в день меньше 5 долларов. ВБ представляет уровень бедности на основании двух отдельных показателей: первый – в точки зрения траты в день 2,5 доллара, а второй – 5 долларов", - пишет издание.

Отмечается, что по показателю в 2,5 доллара уровень бедности в Армении составил в 2014 году 26%, а по показателю 5 долларов речь идет о трех четвертях населения.

Уровень бедности в Армении, согласно Национальной статистической службе cтраны, на конец 2014 года составил 30%. По методологии Нацстатслужбы, бедными признаны те, чей доход из расчета на одно совершеннолетнее лицо оказался ниже планки в 40264 драма (около 83 долларов США) в месяц.