Три человека пострадали в поножовщине в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали двух человек после драки на Арбате в Москве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Один из них арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники драки. Один из них арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В результате инцидента трое мужчин пострадали, их доставили медучреждение.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 29 января. Одного из участников потасовки ударили ножом в живот, другой получил резаную рану щеки. Один из раненых сбил нападавшего с ног и вместе с другими мужчинами ударил его несколько раз по голове. Тот потерял сознание.

Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.