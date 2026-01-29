Три человека пострадали в поножовщине в центре Москвы

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 января, 2026
    • 11:21
    Сотрудники полиции задержали двух человек после драки на Арбате в Москве.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

    Один из них арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники драки. Один из них арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    В результате инцидента трое мужчин пострадали, их доставили медучреждение.

    Сообщается, что инцидент произошел ночью 29 января. Одного из участников потасовки ударили ножом в живот, другой получил резаную рану щеки. Один из раненых сбил нападавшего с ног и вместе с другими мужчинами ударил его несколько раз по голове. Тот потерял сознание.

    Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

