    В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы

    В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы

    Наука и образование
    • 29 января, 2026
    • 13:04
    В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы

    В Имишлинском районе проводится проверка по факту публикации в социальных сетях видео, на котором, как утверждается, директор школы ударил ученика.

    Как сообщили муганскому бюро Report в Миль-муганском региональном управлении образования, начато разбирательство по данному инциденту.

    В управлении сообщили, что для установления личностей участников инцидента, а также времени видеосъемки, на которой зафиксировано неподобающее поведение в отношении подростка, проводится проверка.

    "Ситуация взята под контроль. Проверяется достоверность информации о том, что ударившим ученика, является директор средней общеобразовательной школы села Гаджиалмурадлы Имишлинского района", - добавили в ведомстве.

    Имишли директор школы ученик применение силы
