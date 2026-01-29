В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы
Наука и образование
- 29 января, 2026
- 13:04
В Имишлинском районе проводится проверка по факту публикации в социальных сетях видео, на котором, как утверждается, директор школы ударил ученика.
Как сообщили муганскому бюро Report в Миль-муганском региональном управлении образования, начато разбирательство по данному инциденту.
В управлении сообщили, что для установления личностей участников инцидента, а также времени видеосъемки, на которой зафиксировано неподобающее поведение в отношении подростка, проводится проверка.
"Ситуация взята под контроль. Проверяется достоверность информации о том, что ударившим ученика, является директор средней общеобразовательной школы села Гаджиалмурадлы Имишлинского района", - добавили в ведомстве.
