Министр торговли Южной Кореи прибыл в Вашингтон для обсуждения торговых пошлин

    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 12:42
    Министр промышленности Южной Кореи Ким Чонг Кван прибыл в США для обсуждения с министром торговли страны Говардом Латником вопросов торговли на фоне угроз главы Белого дома Дональда Трампа о возможном повышении пошлин на южнокорейские товары.

    Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

    Корейский министр отметил, что надеется призвать США к "благоприятному" решению сложившейся ситуации и обсудить шаги, которые Южная Корея предпринимала ранее для соблюдения условий торгового соглашения.

    "Насколько я понимаю, администрация Трампа выражает недовольство тем, как продвигается внутренний законодательный процесс. Президент Трамп делал заявления именно в этом ключе", - отметил министр.

    По его словам, Сеул готов тесно координировать действия с отечественными промышленными компаниями и государственными ведомствами для "урегулирования нерешенных торговых вопросов и достижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами".

    Отметим, что в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт из Южной Кореи с 15% до 25% в связи с тем, что парламент республики не ратифицировал торговую сделку, которая была оговорена с президентом Ли Чжэ Мёном в конце июля 2025 года.

    В свою очередь, в Южной Корее заявили, что правящая партия страны "Тобуро" намерена утвердить торговую сделку с США к концу февраля 2026 года путем принятия парламентом специального "закона о торговой сделке".

    Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedib

    Лента новостей