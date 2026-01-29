Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

    Государственный пенсионный фонд Норвегии (Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2025 года получил прибыль в размере 2,36 трлн крон ($247,4 млрд).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 15,1%.

    Фонд получил от инвестиций в акции доход в размере 19,3%, от вложений в инструменты с фиксированной доходностью - 5,4%, в недвижимость - 4,4%, в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 18,1%.

    "Фонд добился очень хорошего результата в 2025 году. Особенно выделяются акции технологических, финансовых и горнодобывающих компаний, которые внесли существенный вклад в общую доходность",- заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

    Стоимость активов под управлением фонда на конец прошлого года составляла 21,268 трлн крон ($2 трлн). На вложения в акции приходилось 71,3% инвестпортфеля, в облигации - 26,5%, в недвижимость - 1,7%, в ВИЭ - 0,4%.

    Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка. Фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире.

