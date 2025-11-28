Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Три человека находятся под завалами обрушевшегося здания в Южно-Сахалинске

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 09:10
    Три человека находятся под завалами обрушевшегося здания в Южно-Сахалинске

    В Южно-Сахалинске обрушилась часть двухэтажного строящегося здания. Всего пострадали четыре человека.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

    По предварительным данным, три человека нахдятся под завалами.

    Обрушение произошло при заливке конструкции бетоном.

    На месте работают 16 человек и 5 единиц техники. Также к месту обрушения прибыл кинологический расчет.

