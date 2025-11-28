Три человека находятся под завалами обрушевшегося здания в Южно-Сахалинске
В регионе
- 28 ноября, 2025
- 09:10
В Южно-Сахалинске обрушилась часть двухэтажного строящегося здания. Всего пострадали четыре человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, три человека нахдятся под завалами.
Обрушение произошло при заливке конструкции бетоном.
На месте работают 16 человек и 5 единиц техники. Также к месту обрушения прибыл кинологический расчет.
