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Третий день протестов в Тбилиси, есть задержанные

Третий день протестов в Тбилиси, есть задержанные Полиция задержала двоих участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси за отказ выражать протест в мирной форме.
В регионе
18 апреля 2024 г. 00:42
Третий день протестов в Тбилиси, есть задержанные

Полиция задержала двоих участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси за отказ выражать протест в мирной форме.

Как передает грузинское бюро Report, об этой говорится в заявлении МВД Грузии.

Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии уже третий день – против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении.

"В ходе акции протестующие не раз осуществили насильственные действия. Несколько участников акции не подчинились законному требованию полиции выражать протест в мирной форме, в результате чего в административном порядке были задержаны двое лиц", – отмечает в сообщении.

У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.

МВД призвало организаторов и участников акции не выходить за рамки закона и подчиняться требованиям полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan polisi: Aksiyada saxlanılanlar var, birində soyuq silah aşkarlanıb - YENİLƏNİB

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