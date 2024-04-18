Третий день протестов в Тбилиси, есть задержанные

Полиция задержала двоих участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси за отказ выражать протест в мирной форме.

Полиция задержала двоих участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси за отказ выражать протест в мирной форме.

Как передает грузинское бюро Report, об этой говорится в заявлении МВД Грузии.

Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии уже третий день – против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении.

"В ходе акции протестующие не раз осуществили насильственные действия. Несколько участников акции не подчинились законному требованию полиции выражать протест в мирной форме, в результате чего в административном порядке были задержаны двое лиц", – отмечает в сообщении.

У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.

МВД призвало организаторов и участников акции не выходить за рамки закона и подчиняться требованиям полиции.