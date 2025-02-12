Трамп высказался за остановку "гибели миллионов людей в войне между РФ и Украиной"

Президент США Дональд Трамп сообщил о "продуктивном" телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнув намерение "немедленно начать переговоры".

Президент США Дональд Трамп сообщил о "продуктивном" телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнув намерение "немедленно начать переговоры".

Как передает Report , об этом глава вашингтонской администрации написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, в ходе разговора обсуждались вопросы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, а также "сила доллара".

Трамп подчеркнул, что они с Путиным вспомнили "великую историю" своих стран и их сотрудничество во Второй мировой войне. Особое внимание, по его словам, было уделено конфликту в Украине. Трамп заявил, что стороны хотят остановить "миллионы смертей" и договорились о тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты.

Трамп отметил, что "переговоры должны начаться немедленно", а первым шагом станет звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать его о разговоре.

"Я поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры, которые, я твердо верю, будут успешными", - написал Трамп.

Он также поблагодарил Путина за освобождение Марка Фогеля, который накануне был освобожден. Президент США выразил уверенность, что начатые усилия приведут к "успешному завершению" конфликта.