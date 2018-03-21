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    Трамп заявил, что с Россией нужно наладить отношения

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не согласился со СМИ, которые требовали от него критики в адрес президента России Владимира Путина вместо поздравлений с переизбранием. По словам американского лидера, с Россией, как и с другими странами, необходимо ладить.

    "Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах — в прошлом (президент США Барак) Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо", — написал Трамп в Twitter.

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