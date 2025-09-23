Трамп: Я остановил 7 конфликтов, в том числе между Арменией и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что за семь месяцев своего второго срока ему удалось урегулировать семь конфликтов, включая противостояние между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

"За семь месяцев я закончил семь бесконечных войн. Некоторые длились 31 год, одна - 36, одна - 28. Речь идет здесь о Камбодже и Таиланде, Косово и Сербии, Конго и Руанде, Пакистане и Индии, Израиле и Иране, Египте и Эфиопии, а также Армении и Азербайджане", - сказал он.

Президент США отметил, что ООН в этом ему ничем не помогли. По его словам, он получил от организации только неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер.

Трамп подчеркнул, что ни одному лидеру не удавалось достичь такого результата.

"Я сделал это всего за семь месяцев. Ничего подобного никогда не было. Я очень горжусь этим", - добавил американский лидер.