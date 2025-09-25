Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Трамп: США могут отменить санкции против Турции

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 20:28
    Трамп: США могут отменить санкции против Турции

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы немедленно отменить санкции против Турции в рамках закона CAATSA.

    Как передает Report, об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом Доме.

    "Мы можем почти немедленно отменить санкции против Турции. Это будет зависеть от исхода переговоров", - сказал он.

    Отметим, что Трамп объявил о решении ввести санкции против Турции 14 октября 2020 года из-за закупки у России систем противовоздушной обороны С-400.

