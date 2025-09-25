Трамп: США могут отменить санкции против Турции
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 20:28
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы немедленно отменить санкции против Турции в рамках закона CAATSA.
Как передает Report, об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом Доме.
"Мы можем почти немедленно отменить санкции против Турции. Это будет зависеть от исхода переговоров", - сказал он.
Отметим, что Трамп объявил о решении ввести санкции против Турции 14 октября 2020 года из-за закупки у России систем противовоздушной обороны С-400.
