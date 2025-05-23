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Трамп: РФ и Украина вскоре проведут масштабный обмен пленными

Трамп: РФ и Украина вскоре проведут масштабный обмен пленными Россия и Украина вскоре проведут масштабный обмен пленными, уже достигнута договоренность между стороннами.
В регионе
23 мая 2025 г. 14:00
Трамп: РФ и Украина вскоре проведут масштабный обмен пленными

Россия и Украина вскоре проведут масштабный обмен пленными, уже достигнута договоренность между стороннами.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Россия и Украина только что договорились о крупном обмене пленными. Он вскоре будет. Мои поздравления обеим сторонам в связи с переговорами. Может ли это привести к чему-то значимому?" - отметил он.

Отметим, что министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров с российской стороной в Стамбуле заявил о том, что стороны договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Tezliklə Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi həyata keçiriləcək
Версия на английском языке Trump: Russia, Ukraine to soon conduct large-scale prisoner exchange

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