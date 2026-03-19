Трамп пригласил Токаева принять участие в заседании Совета мира и саммита G20
- 19 марта, 2026
- 12:11
Президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева принять участие в следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами.
Как передает Report, об этом сообщили в Акорда.
"На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Дональда Трампа. Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами", - сказано в сообщении.
12:26
ВВС Израиля уничтожили вертолет Ми-17 в ИранеДругие страны
12:16
Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником США КоуломВ регионе
12:16
График приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур на апрельВнутренняя политика
12:13
МВД Азербайджана обратилось к гражданам с рекомендациями по поездкам в КарабахПроисшествия
12:11
12:09
Игорь Гарафулич: ООН поможет в укреплении роли Азербайджана как регионального торгово-транспортного узла - ИНТЕРВЬЮЭкономика
12:05
Британская BAE Systems решила продать оставшуюся долю в Air AstanaВ регионе
12:05
В Баку состоялось праздничное мероприятие в честь НоврузаВнутренняя политика
11:58