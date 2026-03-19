Трамп пригласил Токаева принять участие в заседании Совета мира и саммита G20

Президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева принять участие в следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами.

"На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Дональда Трампа. Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами", - сказано в сообщении.