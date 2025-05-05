Трамп пригласил Эрдогана в США с визитом

Глава Белого дома Дональд Трамп пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с визитом в США.

Глава Белого дома Дональд Трамп пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с визитом в США.

Как передает Report, об этом Эрдоган написал на своей странице в соцсети X по итогам телефонного разговора с Трампом.

Он сообщил, что беседа с американским лидером прошла в теплой атмосфере и была продуктивной: "Во время телефонного разговора мы обменялись мнениями по поводу углубляющегося гуманитарного кризиса в Газе, а также по ситуации в Сирии, войне между Россией и Украиной, глобальной торговле, продолжающихся переговорах между Ираном и США, и многим другим глобальным и региональным вопросам. Мы выразили господину Трампу нашу готовность развивать отношения между Турцией и США, особенно в сфере оборонной промышленности и торговли.

Я выразил признательность за усилия президента Трампа, направленные на прекращение продолжающихся в мире конфликтов и войн, и подчеркнул, что Турция готова оказать необходимую поддержку для создания мирной, стабильной и безопасной среды в нашем регионе. Я сказал, что буду рад видеть моего дорогого друга в Турции в ближайшем будущем. Он также пригласил нас в США".

Турецкий лидер выразил надежду, что в ближайшем будущем встретится со своим коллегой: "Надеюсь, что наша дискуссия будет полезной для наших стран".

Отметим, что сегодня состоялся телефонный разговор между лидерами Турции и США.