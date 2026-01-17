Трамп предложил Эрдогану войти в состав Совет мира по Газе

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану войти в состав Совета мира по Газе.

    Как сообщает Report, об этом глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран написал в соцсети "X".

    Он отметил, что в резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) №2803 было принято решение поддержать Комплексный план, объявленный американским лидером для прекращения конфликта в Газе.

    "В рамках этого создаются Совет мира и его органы, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и восстановление в Газе. Президент США Дональд Трамп 16 января 2026 года в качестве председателя учредительного Исполнительного совета "Совета мира" направил письмо, приглашая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана занять место в качестве учредительного члена в этом Совете", - написал Дуран.

