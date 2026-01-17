Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Белый дом: Представитель ПНА Али Шаат возглавит комитет по управлению Газой

    Национальный комитет по управлению сектором Газа возглавит представитель Палестинской национальной администрации (ПНА), бывший заместитель министра,отвечавший за развитие промзон, Али Шаат.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

    Из него также следует, что в состав "Совета мира" по управлению Газой под председательством президента США Дональда Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и зампомощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл. Представителем "Совета мира" в секторе Газа станет бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

    Командующим международных стабилизационных сил в секторе Газа назначен бывший командующий силами специальных операций Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал-майор Джаспер Джефферс.

    Кроме того, как следует из заявления, в целях "поддержки эффективного управления" анклавом создан совет управляющих Газой, который будет действовать при аппарате Младенова. Помимо него самого, а также Уиткоффа, Кушнера, Блэра и Роуэна, в него войдут, в частности, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад, государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими, бывшая вице-премьер Нидерландов Сигрид Кааг.

    США cектор Газа "Совет мира"
