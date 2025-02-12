О нас

Трамп и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили украинское урегулирование

Трамп и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили украинское урегулирование Президент США Дональд Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому "прямо сейчас".
В регионе
12 февраля 2025 г. 22:20
Трамп и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили украинское урегулирование

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил на своей странице в соцсети Х.

"У меня был содержательный разговор с президентом США. Мы долго говорили о возможностях достижения мира, обсуждали нашу готовность работать вместе на уровне команды и технологические возможности Украины, включая беспилотники и другие передовые отрасли. Я благодарен президенту Трампу за его интерес к тому, чего мы можем достичь вместе", - написал В.Зеленский.

Он также отметил, что обсудил с главой вашингтонской администрации новый документ по безопасности, экономическому сотрудничеству и ресурсному партнерству.

"Президент Трамп поделился подробностями своего разговора с [российским лидером Владимиром] Путиным.

Никто не хочет мира больше, чем Украина. Вместе с США мы намечаем наши следующие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный, надежный мир. Как сказал президент Трамп, давайте сделаем это.

Мы договорились поддерживать дальнейшие контакты и планировать предстоящие встречи", - указал президент Украины.

Напомним, что ранее лидеры РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены украинское урегулирование, договоренности по обмену заключенными, двустороннее сотрудничество Москвы и Вашингтона, ситуация на Ближнем Востоке, а также иранская ядерная программа.

21:53

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским сразу же после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление советника президента Украины Дмитрия Литвина.

Литвин рассказал, что около 19:40 завершился разговор между украинским и американским лидерами. По его словам, политики говорили около часа.

Отметим, что ранее Трамп сообщил о продуктивном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнув намерение немедленно начать переговоры. Комментируя разговор с главой Кремля, Трамп заявил, что позвонит Зеленскому "прямо сейчас".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tramp və Zelenski arasında telefon danışığı baş tutub

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi