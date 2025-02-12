Трамп и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили украинское урегулирование

Президент США Дональд Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому "прямо сейчас".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report , об этом украинский лидер сообщил на своей странице в соцсети Х.

"У меня был содержательный разговор с президентом США. Мы долго говорили о возможностях достижения мира, обсуждали нашу готовность работать вместе на уровне команды и технологические возможности Украины, включая беспилотники и другие передовые отрасли. Я благодарен президенту Трампу за его интерес к тому, чего мы можем достичь вместе", - написал В.Зеленский.

Он также отметил, что обсудил с главой вашингтонской администрации новый документ по безопасности, экономическому сотрудничеству и ресурсному партнерству.

"Президент Трамп поделился подробностями своего разговора с [российским лидером Владимиром] Путиным.

Никто не хочет мира больше, чем Украина. Вместе с США мы намечаем наши следующие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный, надежный мир. Как сказал президент Трамп, давайте сделаем это.

Мы договорились поддерживать дальнейшие контакты и планировать предстоящие встречи", - указал президент Украины.

Напомним, что ранее лидеры РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены украинское урегулирование, договоренности по обмену заключенными, двустороннее сотрудничество Москвы и Вашингтона, ситуация на Ближнем Востоке, а также иранская ядерная программа.

21:53

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским сразу же после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление советника президента Украины Дмитрия Литвина.

Литвин рассказал, что около 19:40 завершился разговор между украинским и американским лидерами. По его словам, политики говорили около часа.

Отметим, что ранее Трамп сообщил о продуктивном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнув намерение немедленно начать переговоры. Комментируя разговор с главой Кремля, Трамп заявил, что позвонит Зеленскому "прямо сейчас".