Трамп: Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 05:00
    Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям.

    Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

    "Я только что провел отличный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, - сообщил он. - Казахстан - это первая страна, которая во время моего второго президентского срока присоединится к Авраамовым соглашениям, первая из многих".

    Трамп назвал это важным в плане "наведения мостов в мире".

    "Сегодня все больше государств стремятся к миру и процветанию посредством моих Авраамовых соглашений, - полагает Трамп. - Мы вскоре объявим о церемонии подписания, чтобы это было официально, и многие страны хотят присоединиться к этому клубу силы".

    Отметим, что Трамп проводит в Белом доме встречу с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

