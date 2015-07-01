Товарооборот Армении с Россией сократился более чем на 50%

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Объем товарооборота Армении с Россией за январь-май 2015 года составил 242,7 млн. долларов США, снизившись на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, подобная статистика приводится на сайте Национальной статистической службы Армении.

При этом экспорт Армении в Россию за январь-май 2015 года достиг порядка 3,59 млн. долларов против 106,8 млн. долларов того же периода 2014 года, а импорт в Армению из России - 239,1 млн. долларов (спад на 44,2%).

Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчётный период составил около 305,7 млн. долларов США .

Общий объем внешнеторгового оборота Армении за январь-май 2015 года составил порядка 1 558,8 млн. долларов, снизившись на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.