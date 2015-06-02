Total не исключает возвращение в Иран

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Нефтегазовая компания Total не исключает своего возвращения на иранский рынок после снятия международных санкций, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Работа любой компании будет зависеть от снятия санкций. Если все в порядке, это может занять время. Посмотрим, что будет подписано. Иран - вторая крупнейшая газовая страна, одна из крупнейших нефтяных стран", - заявил глава компании Патрик Пуянне.

Пуянне отметил, что компания долгие годы работала в Иране, и у Total с этой страной "многое связано".

Total прекратила поставку нефтепродуктов в Иран в 2010 году в соответствии с санкциями, наложенными Евросоюзом из-за ядерной программы Тегерана.