Токаев заявил о приверженности Казахстана к мирному пути

В условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан придерживается мирного пути.

В условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан придерживается мирного пути.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на совместном заседании палат парламента.

"В условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан твердо придерживается позиции мирного, эволюционного пути", - отметил он.

По его словам, власти обозначили новый вектор развития, придав новый импульс диверсификации экономики.

"Инфляция замедлилась, сократившись в 2,5 раза в сравнении с самым высоким показателем прошлого года. Международные резервы страны превысили 100 млрд долларов. Обрабатывающая промышленность растет быстрее горнодобывающего сектора. Важно не сбавлять набранных темпов. Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, эффективно используя созданный задел", - сказал Токаев.