    Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 13:53
    Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит

    Казахстан не планирует менять форму правления на парламентскую.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев, комментируя предложенную им реформу системы парламентаризма.

    "Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство" по-прежнему сохраняется", - сказал Токаев на встрече с участниками международного форума конституционного правосудия "Мир и будущее через право" в четверг.

    Он также отметил, что его предложение провести национальный референдум по вопросу однопалатного парламента демонстрирует постоянство этого принципа.

    Отметим, что Токаев, выступая 8 сентября с ежегодным посланием народу Казахстана, предложил изучить возможность создания однопалатного вместо двухпалатного парламента и вынести этот вопрос на референдум.

    "Именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента. Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - сказал президент.

    Касым-Жомарт Токаев парламент реформа

