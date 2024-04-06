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Токаев: В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков

Токаев: В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков Паводки в Казахстане самые масштабные за последние 80 лет.
В регионе
6 апреля 2024 г. 12:22
Токаев: В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков

Паводки в Казахстане самые масштабные за последние 80 лет.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил в своем обращении к гражданам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в 10 областях страны объявлен режим ЧС.

"Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях)", - отметил он.

По словам Токаева, правительству поручено оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим.

"Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу", - сказал президент Казахстана.

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Версия на английском языке Kazakhstan declares state of emergency in 10 regions
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın 10 bölgəsində fövqəladə vəziyyət elan olunub

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