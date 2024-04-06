Токаев: В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков

Паводки в Казахстане самые масштабные за последние 80 лет.

Паводки в Казахстане самые масштабные за последние 80 лет.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил в своем обращении к гражданам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в 10 областях страны объявлен режим ЧС.

"Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях)", - отметил он.

По словам Токаева, правительству поручено оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим.

"Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу", - сказал президент Казахстана.