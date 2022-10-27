Токаев: С Шарлем Мишелем обсудили важность укрепления стратегического партнерства

Евросоюз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана, и за 30 лет инвестиции стран ЕС в экономику страну составили о свыше 160 млрд долларов.

Евросоюз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана, и за 30 лет инвестиции стран ЕС в экономику страну составили о свыше 160 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга по итогам переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По словам Токаева, только за 8 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увечился на 43% и составил 26 млрд долларов.

Он отметил, что в ходе обсуждений стороны подтвердили важность укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе переговоров главой Евросовета была дана положительная оценка двусторонних связей в сферах энергетики, "зеленой" экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Стороны договорились о совместных усилиях для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

"Прежде всего, мы учли большой потенциал сотрудничества между Казахстаном и ЕС в таких направлениях, как транспортировка важнейших видов сырья и "зеленая" энергетика. Кроме того, отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования ЕС Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельное внимание было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций", - заявил Токаев.

Наряду с этим в ходе переговоров был продолжен диалог по вопросам демократии, прав человека, верховенства права. Шарль Мишель выразил поддержку масштабным реформам, проводимым в рамках построения Справедливого Казахстана.

Лидер Казахстана поблагодарил европейскую сторону за поддержку, оказываемую нашей стране в рамках различных программах.

В свою очередь Шарль Мишель высказал благодарность за теплый прием и поздравил президента и народ Казахстана с Днем Республики.

"Наши связи становятся крепче и прочнее. Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу, и отношения между нами укрепляются. Казахстан – важный партнер Европейского Союза, а также важный игрок на международной арене и в регионе", - сказал он, отметив, что тесное сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии открывает путь к обеспечению развития и безопасности региона.