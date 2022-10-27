О нас

Глава Евросовета встретился с президентом Казахстана

Глава Евросовета встретился с президентом Казахстана Сегодня состоялась встреча лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева и главы совета ЕС Шарль Мишеля в Астане.
Другие страны
27 октября 2022 г. 09:54
Глава Евросовета встретился с президентом Казахстана

В Астане состоялась встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как передает Report, об этом глава Совета ЕС написал в своем Twitter.

"Казахстан является активным сторонником регионального сотрудничества. Я подтвердил глубокую приверженность ЕС миру и стабильности, суверенитету и территориальной целостности", - говорится в его публикации.

Также были обсуждены возможности активизации и усиления экономических связей, зеленая повестка и права человека.

Отметим, что глава Евросовета примет участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Евросоюза.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Charles Michel meets with President Tokayev 
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Qazaxıstan Prezidenti ilə görüşüb

Другие новости из категории

Индия и США планируют провести совместные маневры у границы с Китаем
Индия и США планируют провести совместные маневры у границы с Китаем
27 октября 2022 г. 10:05
CNN: Директор ЦРУ в октябре посетил Украину
CNN: Директор ЦРУ в октябре посетил Украину
27 октября 2022 г. 08:40
МИД Гондураса вызвал посла США из-за вмешательства во внутренние дела республики
МИД Гондураса вызвал посла США из-за вмешательства во внутренние дела республики
27 октября 2022 г. 08:22
Кабмин Германии одобрил проект по легализации каннабиса
Кабмин Германии одобрил проект по легализации каннабиса
27 октября 2022 г. 07:17
Талибы попросили КНР включить Афганистан в инициативу Один пояс - один путь
Талибы попросили КНР включить Афганистан в инициативу "Один пояс - один путь"
27 октября 2022 г. 05:31
Макрон посоветовал французам больше зарабатывать
Макрон посоветовал французам больше зарабатывать
27 октября 2022 г. 04:28
Власти Болгарии одобрили проект приобретения еще восьми самолетов F-16 у США
Власти Болгарии одобрили проект приобретения еще восьми самолетов F-16 у США
27 октября 2022 г. 02:31
Обе палаты парламента Италии утвердили новое правительство Мелони
Обе палаты парламента Италии утвердили новое правительство Мелони
27 октября 2022 г. 00:23
В Нидерландах началась бустерная вакцинация от коронавируса всех желающих
В Нидерландах началась бустерная вакцинация от коронавируса всех желающих
26 октября 2022 г. 23:16
Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Аной Брнабич
Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Аной Брнабич
26 октября 2022 г. 21:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi