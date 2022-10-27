Глава Евросовета встретился с президентом Казахстана

В Астане состоялась встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Как передает Report, об этом глава Совета ЕС написал в своем Twitter.
"Казахстан является активным сторонником регионального сотрудничества. Я подтвердил глубокую приверженность ЕС миру и стабильности, суверенитету и территориальной целостности", - говорится в его публикации.
Также были обсуждены возможности активизации и усиления экономических связей, зеленая повестка и права человека.
Отметим, что глава Евросовета примет участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Евросоюза.