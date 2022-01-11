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Токаев раскритиковал деятельность Банка развития Казахстана

Токаев раскритиковал деятельность Банка развития Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в парламенте раскритиковал работу Банка развития Казахстана (БРК).
В регионе
11 января 2022 г. 10:32
Токаев раскритиковал деятельность Банка развития Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в парламенте раскритиковал работу Банка развития Казахстана (БРК).

Как передает Report со ссылкой на портал Zakon.kz, Токаев отметил, что БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц. Он поручил реформировать деятельность банка, а также пересмотреть порядок закупок нацкомпаний.

Президент Казахстана по видеосвязи выступил в Мажилисе (нижняя палата парламента). Он рассказал, что БРК стал инструментом перераспределения денег между олигархами в стране. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил правительству реформировать деятельность банка. Токаев также заявил, что надо пересмотреть порядок закупок инвестхолдинга "Самрук-Казына" и нацкомпаний.

2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Президент Казахстана назвал протесты попыткой госпереворота. По данным МВД, число задержанных достигло почти 10 тыс.

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