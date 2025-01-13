Токаев провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном во дворце Qasr Al Shatie.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном во дворце Qasr Al Shatie.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Согласно информации, глава государства поблагодарил президента ОАЭ за радушный прием и гостеприимство, а также пожелал успешного проведения "Недели устойчивого развития Абу-Даби".

"ОАЭ – наш ключевой партнер в арабском мире. Мы привержены тесному взаимодействию по всему спектру двусторонних и многосторонних контактов на благо наших стран. Ваше Высочество, я с нетерпением жду возможности приветствовать Вас в Казахстане. Уверен, что Ваш визит в нашу страну станет важной вехой на пути укрепления казахско-эмиратских отношений", – заявил Токаев.

По его словам, сегодня ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане.

"В прошлом году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем вдвое. Во время нашей встречи в Абу-Даби мы поставили новую цель – увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов. Я предлагаю нашим правительствам сосредоточиться на конкретной экономической повестке для формирования положительной динамики торговли", – отметил казахстанский лидер.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил плодотворный характер сотрудничества двух стран, подчеркнув важность дальнейшего расширения политического диалога и экономических связей, а также качественной реализации ранее достигнутых договоренностей.

Президент ОАЭ выразил уверенность в том, что в 2025 году отношения между Казахстаном и ОАЭ выйдут на новый уровень, способствуя развитию и процветанию двух государств. Он также высоко оценил роль Астаны в решении актуальных вопросов международной и региональной безопасности и устойчивого развития.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев находится в ОАЭ с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".