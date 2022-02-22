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Токаев провел оперативное совещание Совбеза в связи с ситуацией в Украине

Токаев провел оперативное совещание Совбеза в связи с ситуацией в Украине Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности.
В регионе
22 февраля 2022 г. 15:02
Токаев провел оперативное совещание Совбеза в связи с ситуацией в Украине

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Zakon.kz.

На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины.

Отмечается, что президент заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств.

"Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния, - говорится в сообщении.

Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны.

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