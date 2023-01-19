Токаев провел консультации по роспуску мажилиса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан.

Токаев отметил, что народ страны на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов.

"В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", - сказал президент.

По завершению обсуждений президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений.