Токаев предложил запустить в СНГ программу "Ярмарка Содружества"

Президент Казахстана заявил о готовности принять в республике первую выставку МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ предложил запустить в странах объединения межгосударственную програм

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ предложил запустить в странах объединения межгосударственную программу "Ярмарка Содружества" и ежегодно проводить торговые мероприятия.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля. Предлагаю запустить межгосударственную программу "Ярмарка Содружества", в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона", - сказал Токаев.

Он отметил, что первую такую выставку готов принять Казахстан в одном из древнейших городов страны - Таразе, который в свое время был важным узлом Великого шелкового пути и издревле назывался "городом купцов".

"Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей. Важно также продолжить работу по усилению взаимодействия в вопросах промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, внедрения цифровых технологий", - пояснил казахстанский лидер.