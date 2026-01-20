Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Токаев предложил назвать новый парламент Курултай

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил назвать новый парламент "Курултай".

    Как передает Report со ссылкой на информагентство "Хабар", об этом он заявил на заседании Национального курултая в Кызылорде.

    Он подчеркнул, что нет необходимости увеличивать численность депутатов, и в парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты.

    "В итоге было высказано мнение, что общее количество мандатов должно составлять 145. Число заместителей председателя - три, а количество комитетов не должно превышать восьми", - сказал он.

    Новый парламент будет избираться сроком на пять лет.

    Токаев отметил, что новая структура парламента обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны.

