Токаев поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые продтовары

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила его пресс-служба по итогам заседания правительства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила его пресс-служба по итогам заседания правительства.

"Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе", - проинформировала пресс-служба.

"Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней", - говорится в сообщении.

Токаев также распорядился учредить общественный фонд "Народу Казахстана" для решения проблем здравоохранения и детей. Помимо этого, он поручил рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения и приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц".

Также Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Помимо этого президент Казахстана распорядился провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа.