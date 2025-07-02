Токаев поручил усилить борьбу с нелегальной миграцией в Казахстан

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Совета безопасности страны указал на необходимость обеспечения контроля в рамках борьбы с нелегальной миграции.

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Совета безопасности страны указал на необходимость обеспечения контроля в рамках борьбы с нелегальной миграции.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду.

"На заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции",- говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул важность учета геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции.

"По итогам заседания правительству даны конкретные поручения, в том числе пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции", - подчеркивается в информации.