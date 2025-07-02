О нас

Токаев поручил усилить борьбу с нелегальной миграцией в Казахстан

Токаев поручил усилить борьбу с нелегальной миграцией в Казахстан Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Совета безопасности страны указал на необходимость обеспечения контроля в рамках борьбы с нелегальной миграции.
В регионе
2 июля 2025 г. 12:30
Токаев поручил усилить борьбу с нелегальной миграцией в Казахстан

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Совета безопасности страны указал на необходимость обеспечения контроля в рамках борьбы с нелегальной миграции.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду.

"На заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции",- говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул важность учета геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции.

"По итогам заседания правительству даны конкретные поручения, в том числе пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции", - подчеркивается в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi