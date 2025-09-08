Токаев поручил создать в Казахстане минимум 3 предприятия в сфере РЗМ
- 08 сентября, 2025
- 11:14
В Казахстане в ближайшие годы планируется создать не менее трех предприятий по выпуску продукции в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) и других критических материалов.
Как сообщает казахстанское бюро Report, такое поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Учитывая глобальные тенденции, особую значимость приобретают редкоземельные металлы (РЗМ) и другие критические материалы. В этой сфере Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки. В ближайшие три года мы обязаны запустить не менее трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции указанного профиля", - сказал Токаев в понедельник, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана.
Он также поручил правительству реализовать ряд флагманских проектов по глубокой переработке углеводородного сырья.