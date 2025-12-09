Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

Национальный банк Казахстана принимает все необходимые меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанское информагентство "Хабар", об этом председатель НБ Казахстана Тимур Сулейменов заявил в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Он также представил сведения о ситуации на финансовом и валютном рынках, а также рынке государственных ценных бумаг, состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов.

"C начала года валютные активы Нацфонда выросли на $4,8 млрд. Инвестиционный доход за 11 месяцев составил порядка $8,2 млрд, или 13,7%. При этом золотовалютные резервы за аналогичный период выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд", - сказал он.

Токаев поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Нацбанка, обратив особое внимание на важность снижения инфляции, обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.