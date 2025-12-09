Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    Национальный банк Казахстана принимает все необходимые меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанское информагентство "Хабар", об этом председатель НБ Казахстана Тимур Сулейменов заявил в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

    Он также представил сведения о ситуации на финансовом и валютном рынках, а также рынке государственных ценных бумаг, состоянии активов Национального фонда, золотовалютных резервов.

    "C начала года валютные активы Нацфонда выросли на $4,8 млрд. Инвестиционный доход за 11 месяцев составил порядка $8,2 млрд, или 13,7%. При этом золотовалютные резервы за аналогичный период выросли на $16,3 млрд, или 36%, и составили $62,1 млрд", - сказал он.

    Токаев поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Нацбанка, обратив особое внимание на важность снижения инфляции, обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.

    Tokayev Milli Bankın rəhbərinə inflyasiyanın azaldılması üçün tədbirlər görməyi tapşırıb
