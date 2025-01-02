Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненный срок за наркопреступления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ", за подобные преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15-ти до 20-ти лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Законом также ужесточена уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков. Если ранее за эти преступления им грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, то теперь для них предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Наряду с этим, незначительно смягчены наказания для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств предусмотрено лишение свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества). Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях.

Однако неоднократное совершение преступления будет влечь суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.