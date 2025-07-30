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Токаев: Переговоры в Анкаре свидетельствуют о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества между Казахстаном и Турцией

Токаев: Переговоры в Анкаре свидетельствуют о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества между Казахстаном и Турцией Переговоры в Анкаре свидетельствуют о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества между Казахстаном и Турцией.
В регионе
30 июля 2025 г. 18:36
Токаев: Переговоры в Анкаре свидетельствуют о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества между Казахстаном и Турцией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что состоявшиеся в Анкаре переговоры между Казахстаном и Турцией свидетельствуют о беспрецедентно высоком уровне двустороннего сотрудничества в духе братской дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом говорится в письме казахстанского лидера своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану после официального визита в Анкару.

"Казахстан высоко ценит взаимодействие с Турцией в рамках ООН, ОТГ и других международных организаций, а также признателен за неизменную поддержку процесса институционализации СВМДА",- говорится в письме Токаева.

Напомним, что 29 июня в турецкой столице состоялась официальная встреча президентов Казахстана и Турции, в ходе которой стороны детально рассмотрели пути укрепления стратегического сотрудничества между двумя государствами. В рамках 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, проходившего с участием Токаева и Эрдогана были подписаны 18 документов о двустороннем сотрудничестве в различных областях.

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