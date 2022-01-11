Токаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, и через 2 дня начнется поэтапный вывод.

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, и через 2 дня начнется поэтапный вывод.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <...> займет не более десяти дней", — сказал он, выступая перед депутатами парламента.

На прошлой неделе Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности за поддержкой в связи с вспыхнувшими в стране беспорядками.

Союзники направили в Казахстан миротворцев, в задачи которых входит охрана государственных, военных и социально значимых объектов.