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Токаев намерен превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой

Токаев намерен превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что властям нужно ускорить работу по строительству нескольких атомных электростанций, чтобы республика стала страной с развитой ядерной энергетикой.
В регионе
8 января 2025 г. 20:07
Токаев намерен превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что властям нужно ускорить работу по строительству нескольких атомных электростанций, чтобы республика стала страной с развитой ядерной энергетикой.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"По строительству атомных станций - надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", - сказал Токаев в ходе посещения Проектного офиса в Астане.

Ранее Токаев в интервью газете "Ана тілі" заявил, что Казахстану нужна атомная станция большой мощности. Он не исключил, что в ближайшем будущем в республике начнут строить вторую, а возможно, и третью АЭС.

В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся референдум о возможности строительства АЭС. Сооружение станции в республике поддержали 71,12% проголосовавших. Явка составила 63,66%.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev Qazaxıstanı inkişaf etmiş nüvə enerjisi olan ölkəyə çevirmək niyyətindədir

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