Рубио усомнился в готовности США юридически закрепить гарантии безопасности Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнения в возможности официально оформить в виде договора американские гарантии безопасности для Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Париже.

Рубио отметил, что заключение подобных соглашений может оказаться непростой задачей. По его словам, одним из главных препятствий могут стать трудности с одобрением документа в Конгрессе США.

"Договоры уже не так просто заключить", - подчеркнул глава Госдепартамента.

В контексте предстоящих переговоров в Абу-Даби между США, РФ и Украиной он отметил, что Вашингтон продолжит содействовать поиску дипломатического решения конфликта, однако не может гарантировать успешный исход переговоров.

"Я не могу гарантировать результат", - подчеркнул Рубио, комментируя подготовку к трёхсторонней встрече.

По его словам, американская сторона намерена продолжать предлагать идеи и содействовать диалогу в надежде достичь дипломатического урегулирования.