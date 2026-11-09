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    Рубио усомнился в готовности США юридически закрепить гарантии безопасности Украине

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 23:50
    Рубио усомнился в готовности США юридически закрепить гарантии безопасности Украине

    Госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнения в возможности официально оформить в виде договора американские гарантии безопасности для Украины.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Париже.

    Рубио отметил, что заключение подобных соглашений может оказаться непростой задачей. По его словам, одним из главных препятствий могут стать трудности с одобрением документа в Конгрессе США.

    "Договоры уже не так просто заключить", - подчеркнул глава Госдепартамента.

    В контексте предстоящих переговоров в Абу-Даби между США, РФ и Украиной он отметил, что Вашингтон продолжит содействовать поиску дипломатического решения конфликта, однако не может гарантировать успешный исход переговоров.

    "Я не могу гарантировать результат", - подчеркнул Рубио, комментируя подготовку к трёхсторонней встрече.

    По его словам, американская сторона намерена продолжать предлагать идеи и содействовать диалогу в надежде достичь дипломатического урегулирования.

    Марко Рубио Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
    Rubio ABŞ-nin Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərini müqavilə ilə rəsmiləşdirməsinə şübhə ilə yanaşıb
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