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Токаев наградил сотрудников ряда ведомств за помощь при авиакатастрофе вблизи Актау

Токаев наградил сотрудников ряда ведомств за помощь при авиакатастрофе вблизи Актау Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров потерпевшего крушения самолета в Актау.
В регионе
29 декабря 2024 г. 18:17
Токаев наградил сотрудников ряда ведомств за помощь при авиакатастрофе вблизи Актау

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров потерпевшего крушения самолета в Актау.

Как сообщает казахстанское бюро Report, среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве. В авиакатастрофе погибли 6 граждан Казахстана.

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