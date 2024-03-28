Токаев: Миру нужна новая многосторонняя торговая система

Международное сообщество нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.

Международное сообщество нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Боаоском азиатском форуме.

"Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По мнению Токаева, новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Так, во главе угла должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. При этом казахстанский лидер призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.

"Огромный азиатский рынок облигаций с его колоссальной рыночной капитализацией обладает высоким потенциалом для поддержки многих проектов развития. Евразийский банк развития планирует осуществить первый выпуск панда-бондов в качестве нового финансового инвестиционного инструмента. Он может стать критически важным для финансирования глобальных инфраструктурных проектов", - отметил глава государства.