    Токаев: Маршрут Трампа может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 05:58
    Токаев: Маршрут Трампа может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Астаной миротворческих инициатив американского коллеги Дональда Трампа, в том числе "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

    Он отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого "США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы".

    "Американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира", - приводит пресс-служба Акорды слова Токаева.

    В ходе встречи, прошедшей в Вашингтоне между президентами двух стран, Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

    Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

    В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

    Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

    Касым-Жомарт Токаев Дональд Трамп
    Tokayev: TRIPP marşrutu Orta Dəhlizin gələcək inkişafına töhfə verə bilər

