Токаев: Маршрут Трампа может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Астаной миротворческих инициатив американского коллеги Дональда Трампа, в том числе "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Он отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого "США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы".

"Американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира", - приводит пресс-служба Акорды слова Токаева.

В ходе встречи, прошедшей в Вашингтоне между президентами двух стран, Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.