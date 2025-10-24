Токаев: Казахстан за три года превратится в цифровую страну
- 24 октября, 2025
- 13:09
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна объявила цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта приоритетами развития государства.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом он заявил на торжественной встрече с выдающимися казахстанцами по случаю Дня республики.
Токаев считает, что Казахстан не должен отставать от передовых глобальных тенденций: "Стратегическая задача – за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана".
Он поручил срочно приступить к созданию экономики знаний, где креативность и инновации станут главным фактором роста, а интеллектуальный капитал - основой конкурентоспособности страны.
Глава государства напомнил, что в стране был запущен первый национальный суперкомпьютер, функционирует еще один суперкомпьютер на базе "Казахтелекома", стартовала программа AI Sana, начата реализация масштабного проекта Alatau City, а также предпринимаются шаги по законодательному обеспечению всей этой исключительно важной работы.