    Токаев: Казахстан приветствует нормализацию между Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 23:47
    Токаев: Казахстан приветствует нормализацию между Азербайджаном и Арменией

    Казахстан приветствует нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента Соединенных Штатов.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    По его словам, это доказывает, что даже "застарелые конфликты" можно решить путем дипломатии.

    "Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы", - подчеркнул казахстанский лидер.

    Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

