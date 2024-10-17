Токаев: Казахстан будет развивать отношения со странами Центральной Азии

Казахстан намерен и впредь дальше развивать тесные отношения со всеми странами Центральной Азии.

Казахстан намерен и далее развивать тесные отношения со странами Центральной Азии.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан привержен политике регионализма, намерен и дальше развивать тесные отношения со всеми странами Центральной Азии. И чем сильнее будут наши связи, тем лучше для интересов Казахстана и интересов других стран Центральной Азии. Вместе центрально-азиатские страны будут делать все необходимое для усиления региона в дальнейшем", - сказал Токаев, выступая в четверг на I-ом "Think tank forum" в Астане.

Он напомнил, что текущая ситуация в странах региона существенно отличается от той, которая была 10 лет тому назад.

В настоящее время все пять стран региона активно сотрудничают между собой, встречи на высшем уровне проводятся на регулярной основе.

"Это основная политика стран Центральной Азии, нацеленная на расширение стратегического баланса. Для нас важно, чтобы мы могли коллективно реагировать на вызовы, как извне, так и изнутри", - отметил он.