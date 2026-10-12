Токаев: Имеется потенциал для расширения связей между Казахстаном и Бельгией в ряде сфер

Существуют значительный потенциал для расширения взаимодействия между Казахстаном и Бельгией в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и искусственного интеллекта.

Как передает Report со ссылкой на 24KZ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой в расширенном составе в Астане.

"В следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Ваш визит придает новый импульс подготовке к этой знаменательной дате и открывает возможности для наполнения нашего сотрудничества конкретными результатами. Бельгия входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана. Ваша страна также входит в десятку крупнейших инвесторов в нашу экономику", - сказал Токаев.

Отметим, что в рамках визита пройдет 4-ое заседании делового совета "Казахстан-Бельгия" и Форум ректоров вузов двух стран, а также в ряде других мероприятий.

По итогам визита ожидается принятие совместного заявления и подписание целого ряда двусторонних документов.