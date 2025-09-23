Токаев и Зеленский в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Украине

Президенты Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Украине и вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщила Акорда. Встреча состоялась в штаб-квартире ООН в рамках 80-й сессии Генассамблеи организации.

Касаясь украинского кризиса, Токаев отметил, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.