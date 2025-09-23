Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Токаев и Зеленский в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Украине

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 10:28
    Токаев и Зеленский в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Украине

    Президенты Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Украине и вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщила Акорда. Встреча состоялась в штаб-квартире ООН в рамках 80-й сессии Генассамблеи организации.

    Касаясь украинского кризиса, Токаев отметил, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.

    Казахстан Украина Касым-Жомарт Токаев США Генассамблея ООН Нью-Йорк
    Tokayev, Zelenskyy discuss Ukraine conflict and cooperation in New York

    Последние новости

    11:48

    В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоны

    Здоровье
    11:42
    Фото

    Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

    Армия
    11:40
    Фото

    АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в Азербайджане

    Бизнес
    11:40

    Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"

    Kультурная политика
    11:35

    Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

    Другие страны
    11:32
    Фото

    АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

    Бизнес
    11:31

    Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    11:29

    АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животных

    Здоровье
    11:22
    Фото

    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    Лента новостей