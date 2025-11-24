Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 14:04
    Токаев и Стипрайс обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и ЕС

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс во время встречи в Акорде подтвердили приверженность сторон дальнейшему развитию партнерства и расширению практического взаимодействия.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

    Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским союзом - одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана. Значимой вехой в развитии двусторонних отношений стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в этом году. Он также высоко оценил активный и конструктивный диалог между странами Центральной Азии и ЕС.

    Стипрайс, в свою очередь, заявил о приверженности ЕС дальнейшему укреплению связей с Казахстаном и выразил уверенность в динамичном развитии практического сотрудничества по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.

