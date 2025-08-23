О нас

В регионе
23 августа 2025 г. 17:54
Токаев и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию президента Франции в соцсети Х.

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Мы обсудили укрепление стратегического партнерства, особенно в сферах транспорта и энергетики, после моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию ​​в ноябре прошлого года. Мы также обсудили международную ситуацию: войну России в Украине и текущие переговоры на Южном Кавказе", - отметил Макрон.

Пресс-служба президента Токаева, сообщая о состоявшемся телефонном разговоре, подчеркнула, что он состоялся по инициативе французской стороны.

Последние новости

